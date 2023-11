Benfica vence Galomar na visita à Madeira

Depois da vitória moralizadora frente ao PAOK na estreia na Liga dos Campeões na quarta-feira, o Benfica foi este sábado à Madeira triunfar no pavilhão do Galomar, por 78-70, na 6.ª jornada da Liga Betclic.As águias entraram fortes e lideraram o primeiro quarto por 17-8, seguindo-se depois um parcial de 20-15 até ao intervalo (37-23). No segundo tempo, o emblema recém-promovido ao principal escalão liderou o terceiro período (30-24), mas o Benfica controlou as operações no quarto parcial (17-17) e confirmou a vitória, chegando à liderança à condição, com 10 pontos (4v/2d).A nível individual, o poste Terrell Carter foi o MVP, destacando-se com 20 pontos, 8 ressaltos e 1 desarme de lançamento. O melhor marcador foi Ivan Almeida, com 27 pontos. Do lado do Galomar, Malcom Drumwright foi o melhor pontuador, com 16.Na próxima quarta-feira, o Benfica recebe os israelitas do Hapoel Jerusalém, em jogo em atraso da Liga dos Campeões.