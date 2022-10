Benfica vence líder Ovarense na Luz

O Benfica recebeu e venceu esta sexta-feira a Ovarense por 97-72, em encontro a contar para a 6.ª jornada da Liga Betclic, mantendo o registo perfeito no campeonato.

A Ovarense, que chegou à Luz com um pleno de cinco vitórias a abrir o campeonato e na liderança, entrou bem na partida e foi equilibrando o parcial inicial através da linha de três pontos. Com quatro triplos convertidos, o emblema de Ovar tentava não deixar fugir o Benfica no marcador mas do outro lado estava um inspirado Aaron Broussard, que fechou o primeiro período com 14 pontos (3/4 triplos), contribuindo para a vantagem de 25-21 no quarto inicial.

No segundo período, o Benfica arrancou com um triplo de Sérgio Silva e dava sinais de querer disparar no marcador (28-21), só que a Ovarense tinha outros planos. A formação orientada por João Tiago Silva aproveitou desatenções defensivas encarnadas e deu a volta ao resultado (38-34). O Benfica estava desconcentrado e aproveitou o líder do campeonato para aumentar para cinco pontos de vantagem (43-38), num parcial onde houve duas faltas técnicas para cada um dos bancos. Com tudo para segurar a vantagem até ao intervalo, Francisco Amiel tem um turnover e dá a chance a Terrell Carter de empatar (43-43). Tudo empatado ao descanso na Luz, com a Ovarense a lamentar a lesão do base Nuno Morais. Com 14 pontos, Broussard era o melhor marcador, com Armstrong a segui-lo de perto (12).

No reatamento da partida, a Ovarense abriu com um parcial de 5-0 (48-43) mas o Benfica foi rapidamente atrás do marcador e, minutos depos, respondeu com um parcial de 9-0, com Ivan Almeida a dar o mote com um triplo. Num ápice, as águias venciam por 55-50. A Ovarense estava baralhada e não encontrava forma de parar o ataque encarnado, que aumentava a vantagem para 11 pontos (63-52). Benjamin Okhotin tentava manter a Ovarense na discussão da partida com o seu quarto triplo no encontro, mas os encarnados estava endiabrados e selaram praticamente o jogo, fechando o terceiro quarto com 22 pontos de diferença (77-55).

No quarto e derradeiro quarto, o Benfica geriu a tranquila vantagem e fechou mais uma vitória no campeonato nacional por 97-72. No capítulo individual, Toney Dougas e Aaron Broussard destacaram-se com 21 e 20 pontos, respetivamente. Do lado da Ovarense, Jacoby Armstrong foi o marcador de serviço (22 pontos).

O Benfica somou assim o quarto triunfo em outros tantos jogos, chegando aos oito pontos. O próximo jogo das águias é já na terça-feira, na receção aos espanhóis do ICL Manresa, a contar para a terceira jornada do Grupo F da Liga dos Campeões. Já a Ovarense, que mantém a liderança (11 pontos), recebe o Sporting no próximo dia 29 de outubro.