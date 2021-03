Benfica vence Lusitânia na Luz

Em partida a contar para a 20ª jornada da Liga Placard, o Benfica recebeu e venceu o Lusitânia, por 93-89.

Na Luz, as águias entraram muito fortes e terminaram o primeiro quarto na frente por 11 pontos (20-9). O domínio encarnado acentuou-se no segundo parcial, com a equipa comandada por Carlos Lisboa a chegar ao intervalo a vencer por 19 pontos (52-33). No segundo tempo o Lusitânia começou a encurtar a desvantagem e terminou o terceiro período a perder por 67-59. O Benfica sentiu a pressão do adversário no derradeiro quarto e fechou a vitória por quatro pontos.

No jogo em que as águias estrearam Nic Moore, o melhor marcador da partida do Benfica foi Quincy Miller, com 25 pontos. Do lado dos açorianos destacou-se Temidayo Yussuf, com 24 pontos.

O Benfica está no terceiro lugar com 36 pontos, em igualdade com o FC Porto, a um ponto do líder do Sporting, que tem menos um jogo. O Lusitânia segue no 6º posto, 31 pontos.