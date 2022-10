Benfica vence na estreia na Liga dos Campeões

O Benfica entrou com o pé direito na estreia na Liga dos Campeões de basquetebol. A equipa orientada por Norberto Alves foi à Letónia bater o VEF Riga (76-89) na primeira jornada da fase de grupos da prova.Pelas águias, o destaque foi Toney Douglas. O norte-americano mostrou-se com 17 pontos, quatro ressaltos e sete assistências. Pelos letões, Nysier Brooks esteve em evidência com 20 pontos anotados.Ao intervalo, a formação portuguesa já ganhava por 42-38, acabando apenas o 1º quarto em desvantagem (27-25).O próximo jogo das águias na Champions é diante do Limoges, fora de portas, na próxima terça-feira.