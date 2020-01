Benfica vence na FIBA Europe Cup

Em jogo da 3.ª jornada do Grupo I da FIBA Europe Cup, o Benfica recebeu e venceu os dinamarqueses do Bakken Bears por 90-79, equipa que somara triunfos nas duas primeiras rondas. Com este sucesso, o segundo no grupo, a equipa orientada por Carlos Lisboa saltou para a liderança, em igualdade pontual precisamente com o opositor deste duelo.





O primeiro período foi bastante equilibrado, com os visitantes a fecharem na frente (18-17) depois de Laerke ter convertido um triplo no derradeiro segundo. Mas, a partir do segundo parcial, os encarnados foram mais fortes e realizaram uma das melhores prestações da temporada. Mercê de um bom aproveitamento dos lançamentos triplos, as águias rapidamente passaram para a frente do marcador e, ao intervalo, já lideravam por margem significativa (50-39).Na segunda parte, como seria de esperar, os dinamarqueses procuraram reagir e chegaram a causar problemas. Contudo, o Benfica manteve-se sempre sereno, fechou o terceiro período com 7 pontos à maior (67-60) e entrou melhor no derradeiro quarto, segurando um triunfo fulcral para continuar a ambicionar a qualificação para a fase seguinte.

Destaque individual para as prestações de Ireland (muito bem a comandar o ataque e a solicitar os companheiros, como se atesta pelas 11 assistências), Coleman (poderoso a defender e na luta das tabelas, com 10 ressaltos e 3 desarmes de lançamento) e Betinho (a fazer de tudo um pouco e a terminar como melhor marcador da equipa com 21 pontos). De salientar também a estreia de Anthony Hilliard, ainda sem ritmo e o devido entrosamento com os novos companheiros.



Sob arbitragem de Thomas Bissuel e Maxime Bourbet (França)e Raul Zamorano Sanchez (Espanha) as equipas alinharam e marcaram:



BENFICA (90) – Rafael Lisboa (7), José Silva (3), Betinho (21), Arnett Hallman (6) e Eric Coleman (13). Jogaram ainda: Anthony Ireland (18), Fábio Lima (3), Damian Hollis (15), Gary McGhee (4) e Anthony Hilliard (0)



BAKKEN BEARS (79) – Darboe (11), Diouf (5), Evans (16), Jukic (2) e Ongwae (2). Jogaram ainda Hilliard (15), Laerke (18), Galloway (0), Ortiz (10), Sahlertz (0) e Neidhart (0)

Na próxima jornada, agendada para dia 22, o Benfica desloca-se à Bélgica para defrontar o Spirou Basket.