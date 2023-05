Benfica vence na Póvoa e segue para as meias-finais do playoff

Quartos de Final Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 (se necessário) Benfica vs CD Póvoa (2-0) 97-46 93-72 - FC Porto vs V. Guimarães (1-0) 119-82 14/05 - 17h30 17/05 - 17h00 Sporting vs Lusitânia (1-0) 99-65 14/05 - 17h30 17/05 - 21h30 Oliveirense vs Ovarense (1-0) 75-70 13/05 - 16h00 16/05 - 19h00

O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais do playoff da Liga Betclic, ao vencer no pavilhão do CD Póvoa, por 93-72.Com 21 pontos, Ivan Almeida foi o melhor marcador das águias. Veja a ficha aqui Nas meias-finais o adversário será o vencedor da eliminatória entre Oliveirense e Ovarense.