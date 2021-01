Benfica vence na receção ao Maia Basket

O Benfica recebeu e venceu o Maia Basket, por 93-73, em partida a contar para a 13ª jornada da Liga Placard.





Na Luz, a formação encarnada foi para o intervalo a vencer por quatro pontos (36-32), cimentando a vantagem na segunda parte, sobretudo no quarto parcial, onde fugiu de forma definitiva no marcador.No capítulo individual, o reforço Quincy Miller voltou a estar em evidência, com 14 pontos e oito ressaltos. Mas o melhor marcador foi José Silva, com 19 pontos.Do lado maiato, Lamar Morgan destacou-se com 26 pontos.