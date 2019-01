Benfica vence nos Açores e segue imparável

14 jogos, 14 vitórias para o Benfica no campeonato nacional de basquetebol. Este sábado, na visita ao reduto do Lusitânia, os encarnados repetiram aquilo que conseguiram nas anteriores 13 jornadas da prova e venceram por 88-76, mantendo-se desta forma com um registo 100% vitorioso.Foi um encontro dominado praticamente durante a totalidade dos 40 minutos pelos encarnados (o Lusitânia liderou apenas no início e por escassos segundo no terceiro posto), que chegaram a dispor de uma vantagem de 14 pontos.No plano individual, Xavier Rey foi a figura no Benfica, com 20 pontos e 11 ressaltos, sendo bem escudado por Micah Downs (20 pontos e 7 ressaltos) e Alejandro Suárez (18 pontos). Já no lado contrário destacaram-se Amadou Sidibe (19 pontos e 9 ressaltos) e Anthony Taylor (18 pontos).Quanto à classificação, o Benfica tem agora 28 pontos, mais 3 do que a Oliveirense, equipa que tem uma partida em atraso, e mais 4 do que o FC Porto.