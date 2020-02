Benfica vence nos Açores por 62 (!) pontos

O Benfica foi aos Açores vencer o Terceira Basket por 131-69, na 20ª jornada do campeonato nacional.





Apesar dos açorianos terem começado a partida com um parcial de 5-0, os encarnados acabaram por dominar todo o encontro. Ao intervalo já venciam por 31 pontos (64-33).Pelos encarnados, José Silva (22 pontos), Betinho (18), Damian Hollis (19) e Gary McGhee (18) estiveram em destaque.O Benfica soma agora 38 pontos, mais um do que o Sporting que só entra em campo este domingo, diante do Esgueira.