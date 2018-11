Benfica vence Oliveirense e é lider isolado

O Benfica venceu na receção à Oliveirense por 83-75 na 7.ª jornada e subiu à liderança isolada da Liga Placard. As duas equipas entraram em campo só com vitóras, mas foi a equipa orientada por Arturo Álvarez que levou a melhor.Uma grande primeira parte dos encarnados fez a diferença, com o emblema de Oliveira de Azeméis a estar sempre atrás do marcador. O primeiro parcial terminou com uma vantagem de 24-18 para o Benfica. No segundo quarto, a equipa da casa ainda dilatou mais o marcador (27-16) com as equipas a recolherem aos balneários com uma vantagem confortável para os encarnados: 51-34.Na segunda parte, a Oliveirense conseguiu reagir e venceu o terceiro e o último quarto (20-24; 12-17, respetivamente), mas insuficiente para anular a vantagem das águias na primeira parte.Pelo Benfica, Cláudio Fonseca e Micah Downs, ambos com 18 pontos, estiveram em destaque. Pela Oliveirense, Eric Coleman com 18 pontos e João Balseiro com 15, foram os mais inconformados.