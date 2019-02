Benfica vence Ovarense e 'carimba' passagem à final da Taça Hugo dos Santos

O Benfica venceu este sábado a Ovarense por 79-63 e assegurou a passagem à final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol, aguardando agora por FC Porto ou Oliveirense para o jogo decisivo.Em embate disputado no Pavilhão Multiusos de Sines, Tomás Barroso foi o melhor jogador do encontro, com 17 pontos marcados, dois ressaltos e duas assistências, havendo ainda a destacar Arnette Hallman, que saiu lesionado no ombro e deve falhar a final da prova.Do lado da Ovarense, Pedro Oliveira conseguiu 15 pontos, acompanhado por João Fernandes, que marcou 13 pontos e conseguiu nove ressaltos.As 'águias' estiveram sempre por cima no encontro e o domínio começou a construir-se logo nos primeiros minutos, com o Benfica a colocar-se a vencer por 15-0, graças à ineficácia ofensiva da Ovarense.O primeiro período terminou com os 'encarnados' a vencerem por 25-8 e, no segundo período, embora mais equilibrado, o melhor que a Ovarense conseguiu foi manter a distância no marcador, saindo para o intervalo a perder por 43-26, com Fábio Lima em destaque, graças aos nove pontos marcados e cinco ressaltos.Na entrada para o segundo tempo, a equipa de Nuno Manarte começou melhor e chegou a colocar-se a apenas oito ponto do Benfica. Contudo, uma sequência de triplos das 'águias', sem qualquer ponto da equipa de Ovar, voltou a alargar o marcador, que, à entrada para o quarto e último período, registava 61-44 favorável aos líderes do campeonato nacional.Nos 10 minutos finais, as 'águias' geriram a vantagem no marcador e nunca permitiram à Ovarense aproximar-se, acabando por vencer por 79-63.Com este resultado, o Benfica apura-se para a final da Taça Hugo dos Santos, na qual defrontará, no domingo, o vencedor da outra meia-final, entre Oliveirense e FC Porto.Ao intervalo: 43-26.- Benfica (79): Miguel Cardoso (11), Fábio Lima (11), Tomás Barroso (17), Arnette Hallman (7) e Xavier Rey (10). Jogaram ainda: Micah Downs (5), Juan Cantero (6), Cláudio Fonseca (4), Jaques Conceição e Alejandro Castro (8).Treinador: Arturo Alvarez.- Ovarense (63): João Grosso (6), Khalen Cumberlander (10), William Perry (6), Corcontae Deberry (2) e Alexandar Danilovic (6). Jogaram ainda: Pedro Pinto, Cristóvão Cordeiro (2), João Fernandes (13), Pedro Oliveira (15) e André Pinto (3).Treinador: Nuno Manarte.Marcha do marcador: 25-08 (10 minutos), 43-26 (intervalo), 61-44 (30) e 79-63 (final).Assistência: Cerca de 300 espetadores.