Benfica vence Ovarense e cola-se ao topo

O Benfica venceu (91-76) na visita ao pavilhão da Ovarense, em jogo da 21ª jornada da Liga Placard. Com este resultado, as águias ascendem ao topo, com os mesmos 38 pontos dos rivais Sporting e FC Porto, que têm, no entanto, menos um jogo. Quanto à Ovarense segue no 12º posto e continua a sonhar com um lugar nos playoffs.





Os encarnados tiveram um ligeiro ascendente na primeira metade, tendo conseguido algum conforto no marcador graças à eficácia na linha de três pontos: quando o equilíbrio persistia, Rafael Lisboa e Alford converteram duas ‘bombas’ e desnivelaram o resultado, que se manteve com uma diferença de seis pontos até ao intervalo (42-48). Na segunda metade, a Ovarense reajustou a defesa e ainda conseguiu ‘morder’ os calcanhares à equipa de Carlos Lisboa… mas essa reação ‘esfumou-se’ no quarto e decisivo período. O poste Cameron Jackson (17pts e 4r) foi preponderante para as águias alcançarem um resultado tranquilo.Referência ainda para as exibições de Betinho Gomes (19pts, 5r e 2a) e Quincy Miller (15pts, 11r e 4a). Do lado da turma de Ovar, destaque para L. javaughn (22pts e 3a).