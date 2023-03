O Benfica bateu (91-75) esta quarta-feira a Ovarense na Luz, confirmando o seu favoritismo no jogo da 4.ª jornada do Grupo A (2.ª fase) da Liga Betclic.Com uma primeira parte irrepreensível, os encarnados foram para o intervalo em vantagem (48-33) e mantiveram o resto do encontro sob controlo.Makram Ben Romdhane foi o MVP do encontro, destacando-se nas águias com um duplo-duplo (15 p, 10 r, 6 a, 1 rb, 1 dl), bem secundado por Aaron Broussard (21 p, 7 r, 4 a, 1 rb) e Toney Douglas (18 p, 3 r, 3 a, 1 rb).Pela Ovarense, Brandon Peel foi o mais esclarecido (19 p, 5 r, 2 a, 1 rb).