Benfica vence PAOK no regresso à Liga dos Campeões

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira os gregos do PAOK, por 94-72, no seu regresso à Liga dos Campeões, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo G.

Empolgado pelo seu público, o Benfica entrou com tudo e, com um parcial de 7-0 a abrir, entusiasmou os adeptos que praticamente encheram o Pavilhão da Luz. Aos 9-1, o técnico dos gregos pediu logo um time-out, mas não resultou, uma vez que aos cinco minutos de jogo o PAOK ainda só tinha um ponto no marcador e de lançamento livre.

Seguiram-se depois momentos de desperdício ofensivo, com ambas as equipas a revelarem dificuldades em acertar com o cesto. As entradas de Aaron Broussard e Ivan Almeida, em dúvida para este jogo devido a condição física, agitaram o ataque encarnado: ambos marcaram e colocaram as águias na frente por 17-10, só que os helénicos foram encurtando distâncias e terminaram o quarto inicial a perder por somente por dois pontos (17-15).

O início do segundo parcial ficou marcado por cinco pontos consecutivos do PAOK, que assim passou pela primeira vez para a frente do marcador (18-17 e 20-17). Terrell Carter surgiu depois com três lançamentos convertidos consecutivos debaixo do cesto, ajudando a equipa de Norberto Alves a manter-se colada no marcador (25-25).

Com um triplo de Dreschell, o Benfica voltou a disparar no marcador (32-28), mas a reação rápida do PAOK (38-36) 'obrigou' Norberto Alves a pedir time-out, à entrada do último minuto da primeira parte. Ao intervalo, o Benfica perdia por um ponto (40-41), com Terrell Carter a ser o melhor marcador, com 12 pontos, à frente de Ivan Almeida (9) e Trey Dreschsel (9). O tiro exterior (3/13) era algo a melhorar para o segundo tempo.

No segundo tempo, os primeiros pontos pertenceram ao benfiquista Carter, que continuava a dominar debaixo do cesto, e a história repetiu-se. Tal como no arranque da partida, o Benfica disparou com um interessante parcial, agora com um 11-0 a baralhar a estratégia dos helénicos (51-41), com destaque nesta fase para Carter, que empolgava o público com cestos com nota artística elevada. Pela primeira vez na partida, o Benfica chegava aos 11 pontos de vantagem pouco depois (56-45).

Até ao final do terceiro quarto, com ambas as equipas já com cinco faltas cada, foi frequente os jogadores irem para a linha de lance livre. E aproveitou a equipa portuguesa para, com a eficácia de Ivan Almeida, atingir os 13 pontos de vantagem (61-48). Com um triplo quase a fechar, o PAOK encurtou a desvantagem e entrou no derradeiro período a perder por 68-60.

No quarto e decisivo quarto, o Benfica começou por marcar por Betinho Gomes e, com Carter muito ativo quer na defesa como no ataque, e com um triplo de Diogo Gameiro, as águias ganharam uma preciosa vantagem de 13 pontos (76-63), a 6.30 minutos do final da partida. A cinco minutos do fim, Ivan Almeida converte um longo lançamento de três pontos e coloca as águias a liderar por claros 79-63. Até ao fim, o Benfica foi gerindo e selou uma importante vitória frente ao PAOK, por 94-72.

A nível individual, Ivan Almeida destacou-se com 28 pontos, bem apoiado por Terrell Carter (26). Veja a ficha do jogo aqui

Na próxima jornada, o Benfica recebe os israelitas do Hapoel Jerusalém, no próximo dia 8 de novembro, na Luz.