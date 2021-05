Benfica vence primeiro jogo da final feminina

O Benfica venceu este domingo a União Sportiva, por 91-72, no primeiro jogo da final da Liga feminina, que é disputada à melhor de três partidas.





Na Luz, a formação da casa venceu o primeiro quarto por 28-16 e liderou o segundo parcial por 27-24. Registou-se depois um empate no terceiro período (18-18) e as águias fecharam o derradeiro parcial por 18-14.No capítulo individual, a benfiquista Mariana Silva destacou-se com 26 pontos. Do lado da formação açoriana, Nausia Woolfolk evidenciou-se com 18 pontos.O segundo jogo da final está agendado para o próximo sábado, nos Açores. Em caso de vitória, as águias conquistam o título nacional feminino.