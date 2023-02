Benfica vence Vitória de Guimarães na Luz

O Benfica venceu esta noite na Luz o Vitória de Guimarães por 100-80, em jogo da 21.ª jornada da Liga Betclic, assumindo à condição a liderança.As águias somam agora 39 pontos, mais um que o FC Porto, que só esta quarta-feira cumpre o seu jogo da ronda, deslocando-se ao reduto da Lusitânia, enquanto o Sporting, terceiro com 36, visita o CAB Madeira.No confronto diante dos minhotos, Aaron Broussard foi um autêntico número 1, liderando o triunfo das águias com 30 pontos e cinco assistências, num jogo onde se destacou também Ivan Almeida pelo espetáculo que deu nos afundanços.Do lado do Vitória de Guimarães, destacou-se Phlandrous Flemingjr, com 21 pontos, oito ressaltos e uma assistência.