Benfica vira foco para Sangalhos

Depois de mais uma jornada de sucesso na Liga dos Campeões, o Benfica vira o foco para a Liga Betclic, jogando no reduto do primodivisionário Sangalhos, que ainda não venceu na prova e é assim que as águias pretendem que o adversário se mantenha após o embate de hoje."A nossa mentalidade benfiquista é a de ganhar sempre. Estamos a desempenhar bem o nosso trabalho, dentro e fora de portas. Temos de nos manter focados para que vencer se torne um hábito", disse Sérgio Silva, em declarações ao site dos encarnados.Já FC Porto, hoje na receção à Oliveirense, e o Sporting, amanhã com duelo em casa diante do V. Guimarães, procuraram regressar aos triunfos, depois das derrotas na estreia na fase de grupos da FIBA Europe Cup, sendo que a Ovarense defende a liderança diante do Esgueira.