Benfica volta a bater FC Porto e fica a uma vitória da final

O Benfica voltou a levar a melhor sobre o FC Porto na meia-final do playoff da Liga, mas este jogo nada teve a ver com o da última sexta-feira. Os dragões foram uma pálida sombra daquilo que evidenciaram no primeiro jogo e ficam agora obrigados a ganhar os dois encontros em casa e um quinto na Luz para poderem estar na final. Aos encarnados basta uma vitória.O Benfica entrou melhor na partida e revelou, ao contrário do adversário, grande acerto nos lançamentos longos. Converteu 14 triplos em 26 tentativas (53,8%), ao passo que os dragões marcaram apenas 4 em 31, uma eficácia de 12,9 por cento.Os problemas do FC Porto no clássico agudizaram-se no decorrer do terceiro período, com a expulsão de Moncho López. E a cada triplo, a cada afundanço dos encarnados a equipa perdia a clarividência e aparentava ser um grupo sem ânimo, apenas à espera do apito final.Em grande destaque esteve Micah Downs, o indiscutível MVP da partida, que 'carregou' a equipa do Benfica às costas. Marcou 31 pontos (4 triplos), capturou 4 ressaltos, distribuiu duas assistências, fez dois roubos de bola e um desarme de lançamento. Incansável!Pelo FC Porto, Pedro Pinto esteve muto aquém do nível exibicional patenteado na primeira partida (5 pontos, 3 ressaltos e 3 assistências). Sasa Borovnjak (14 pontos) e William Graves (13 pontos) foram os melhores marcadores dos dragões.84-61 - Diogo Araújo mostra eficácia na linha de lance livre.84-59 - Miguel Queiroz converte um lançamento de campo.84-57 - Afundanço de Micah Downs, a passe de Rafael Lisboa! O norte-americano recebe uma estrondosa ovação, já leva 31 pontos!82-57 - Diogo Araújo marca um de dois lances livres.82-56 - Micah Downs marca mais dois, após assistência de Rafael Lisboa!80-56 - Miguel Queiroz reduz80-54 - Micah Downs marca mais um ponto da linha de lance livre.79-54 - Micah Downs mostra eficácia na linha de lance livre.Sasa Borovnjak falha dois lances livres.77-54 - Sasa Borovnjak marca mais dois da linha de lance livre.77-52 - Triplo de Fábio Lima!74-52 - Sasa Borovnjak reduz da linha de lance livre.74-50 - José Silva mostra eficácia da linha de lance livre.71-50 - Hallman marca à tabela, após assistência de Cantero.69-50 - Triplo para Cantero!66-50 - Graves marca da linha de lance livre.66-49 - William Graves reduz e sofre falta.66-47 - José Silva, em queda, converte um triplo!63-47 - Graves converte um de dois lances livres.Cláudio Fonseca comete a 5.ª falta e já não joga mais.63-46 - Miguel Queiroz converte um de dois lances livres.Cláudio Fonseca e Miguel Queiroz estão pegados... O incidente resolve-se com a intervenção dos restantes jogadores. É assinalada falta antidesportiva ao jogador do Benfica.63-45 - José Silva marca da linha de lance livre.62-45 - Miguel Queiroz converte um de dois lançamentos livres.62-44 - Mais dois pontos para Rafael Lisboa.60-44 - João Soares roda e converte dois pontos.60-42 - Grande entrada para o cesto de Rafael Lisboa.58-42 - Micah Downs amplia vantagem da linha de lance livre.56-42 - Micah Downs marca dois de três lances livres.Moncho López está exaltado, é-lhe marcada uma falta técnica e acaba por ser expulso.54-42 - António Monteiro reduz.54-40 - João Soares converte um lançamento de campo.54-38 - Cantero dilata a vantagem do Benfica.Moncho López pede um desconto de tempo!52-38 - Micah Downs marca de qualquer lado! Já soma 20 pontos!50-38 - Grande afundanço de Gladness!48-38 - Sasa Borovnjak não falha da linha de lance livre.48-36 - Triplo de William Graves!48-33 - Triplo de William Graves!48-30 - Sara Borvnjak reduz para o FC Porto.48-28 - Triplo de Tomás Barroso!45-28 - Triplo de Micah Downs! Já soma 18 pontos no jogo.42-28 - Francisco Amarante ganha o ressalto e marca com a mão esquerda.42-26 - Triplo para Tomás Barroso!Cantero falha dois lançamentos da linha de lance livre.39-26 - Triplo de Fábio Lima!36-26 - Lançamento em suspensão de Tomás Barroso.34-26 - João Soares lança-se em contra-ataque e não perdoa!34-24 - Arnette Hallman marca um em dois da linha de lance livre.33-24 - Sasa Borvnjak marca dois pontos da linha de lance livre33-22 - Triplo de Tomás Barroso!30-22 - Pedro Pinto reduz da linha de lance livre.Carlos Lisboa pede o desconto de tempo, faltam pouco mais de 5 minutos para o final do período.30-21 - Triplo de William Graves!Arnette Hallman falha dois lances livres.William Graves falha dois lances livres.30-18 - Miguel Queiroz aproveita erro defensivo do Benfica e marca.30-16 - Afundanço de Cláudio Fonseca, após assistência de Rafael Lisboa.28-16 - Voytso marca dois pontos da linha de lance livre.28-14 - Pedro Pinto reduz.28-12 - Mais um triplo para Micah Downs! Que jogo impressionante está a fazer o norte-americano! Já soma 15 pontos.25-12 - Pedro Pinto reduz da linha de lance livre.25-10 - Alejandro Suarez devolve na mesma moeda!22-10 - Triplo de Ferran Ventura!22-7 - José Silva mostra eficácia na linha de lance livre.20-7 - António Monteiro converte um de dois lances livres.20-6 - Triplo de Arnette Hallman, a deixar o Benfica com uma vantagem de 14 pontos!17-6 - Sasa Borovnjak reduz.17-4 - Triplo de Micah Downs! Está endiabrado o norte-americano do Benfica!14-4 - Micah Downs volta a marcar, agora com a ajuda da tabela.12-4 - Mais dois pontos de Cantero, em suspensão, a beneficiar do bloqueio de Hallman.10-4 - Sasa Borovjak reduz da linha de lance livre.Moncho López pede o desconto de tempo.10-2 - Triplo de Cantero, bem longe do cesto, a levantar o pavilhão!Grande desarme de lançamento de Gladness!7-2 - Triplo de Micah Downs!4-2 - Micah Downs volta a marcar, agora com uma tapinha.2-2 - Bradley Tinsley estabelece a igualdade.2-0 - Micah Downs marca os primeiros pontos do clássico da linha de lance livre.15h59 - A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Pedro Coelho e José Abreu.15h55 - Já estão definidos os cincos:Juan Cantero, Fábio Lima, Micah Downs, Arnette Hallman e Mickell Gladness.Bradley Tinsley, Ferran Ventura, João Soares, William Draves e Sasa Borvnjak.Micah Downs, Miguel Cardoso, José Silva, Juan Cantero, Fábio lima, Jaques Conceição, Cláudio Fonseca, Tomás Barroso, Arnette Hallman, Rafael Lisboa, Mickell Gladness e Alejandro Castro.Carlos LisboaWilliam Graves, Vladyslav Voytso, Bradley Tinsley, Pedro Pinto, Francisco Amarante, António Monteiro, Miguel Queiroz, Ferran Ventura, Pedro Bastos, João Soares, Diogo Araújo e Sasa Borovjak.Moncho López- Na outra meia-final a Oliveirense tem uma vantagem de 2-0 sobre a Ovarense.- Os encarnados venceram o primeiro jogo na última sexta-feira, por 89-82, e procuram um segundo triunfo, de modo a encararem o terceiro jogo, no Dragão Caixa, com maior tranquilidade. Já o FC Porto quer uma vitória fora, para depois poder garantir o apuramento para a final em casa. O terceiro jogo disputa-se dia 31 deste mês.- O Benfica recebe o FC Porto, no Jogo 2 das meias-finais do playoff da Liga Placard de basquetebol. Depois do triunfo encarnado no Pavilhão da Luz na sexta-feira, os dois rivais voltam a medir forças esta tarde, a partir das 16h00. Para seguir em direto!