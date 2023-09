Benfiquista Inês Viana sofre rotura do tendão de Aquiles

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos reforços importantes para esta nova época do Benfica, Inês Viana (base de 29 anos ex-Tsmoki-Minsk) sofreu uma rotura do tendão de Aquiles esquerdo."A atleta irá ser submetida a cirurgia e posteriormente realizará o respetivo programa de reabilitação", informaram as águias.