Betinho dá a receita para a Taça

Depois de o FC Porto ter sido a primeira equipa a garantir presença na final four da 71ª edição da Taça de Portugal, agendada para os dias 21 e 22, em Odivelas, hoje é a vez de o Benfica tentar o apuramento para a fase decisiva. No Barreiro, as águias querem confirmar o seu favoritismo diante da formação orientada por João Cardoso, como explicou Betinho Gomes.

“É uma equipa que tem vindo a crescer, desde a troca de alguns jogadores conseguiu mudar a dinâmica. Vão estar motivados para jogar contra nós. Temos de respeitar o adversário, seja ele qual for. A nossa intensidade tem de ser sempre igual. No último jogo não mostrámos isso [vitória apertada na receção ao Galitos por 85-82] e contra o Barreirense será uma boa oportunidade para corrigir o que de mal fizemos nessa partida”, comentou Betinho Gomes, em declarações ao site do Benfica.

Esta temporada, as águias venceram os dois encontros disputados na Liga Placard diante do Barreirense, por 95-79 (2ª jornada) e 101-74 (15ª). No campeonato, o Benfica segue na 2ª posição, enquanto o Barreirense é 11º.

Os ‘quartos’ só ficam completos amanhã, com o Sporting a visitar a Oliveirense e o V. Guimarães a receber o Esgueira. Recorde-se que o detentor do troféu é o FC Porto, que bateu a Oliveirense na final da época transata.