Betinho e Douglas guiam Benfica no triunfo sobre a Ovarense após prolongamento

O Benfica venceu a Ovarense por 91-79, aumentando para 2-0 a vantagem nesta série das meias-finais do playoff da Liga Betclic de basquetebol. Um triunfo após prolongamento, numa partida em que os vareiros colocaram muitas dificuldades às águias, num cenário bem diferente do jogo 1.O momento-chave acabou por acontecer a 1,2 segundos do fim do período regulamentar, quando Toney Douglas marcou um triplo que forçou o prolongamento. Isto depois de o Benfica ter estado boa parte do encontro a correr atrás do marcador - chegou a estar a perder por 12. O base norte-americano acabou com 21 pontos e 6 ressaltos. A outra grande figura das águias foi Betinho Gomes, com 30 pontos e 8 ressaltos. Ambos apontaram, em conjunto, 10 triplos (5 cada um).Os atuais campeões nacionais ficaram assim a uma vitória do apuramento para a final, podendo fechar a série em Ovar, na próxima quinta-feira.