Betinho Gomes reforça seleção de Cabo Verde

O experiente basquetebolista do Benfica, Betinho Gomes, vai ser reforço de peso para Cabo Verde, na última janela de qualificação africana para o Mundial, prova que decorre entre 25 de agosto e 10 de setembro no Japão, Indonésia e Filipinas.Será uma estreia na seleção principal do país, com raízes no passado, pois o extremo-poste das águias, de 38 anos, já tinha atuado por Cabo Verde na conquista do ouro nos Jogos da Comunidade Desportiva da Língua Portuguesa no escalão sub-16, em 2002."Contamos com ele. Está há mais de 5 anos sem representar Portugal [depois de 76 jogos] e quer ajudar o seu país, referenciando a sua ilha, São Vicente, onde tem feito formação para motivar os jovens. Não podíamos virar as costas ao nosso filho", revelou o selecionador Emanuel Trovoada.Cabo Verde é 3.º do Grupo E (11 pontos), defrontando (24 de março) a Guiné Conacri (5.ª/8 pts.), a anfitriã Angola (2.ª/12) no dia 25 e a Costa do Marfim (1.ª/14) a 26.Os dois primeiros apuram-se para o Mundial e o melhor 3.º dos dois grupos em ação, com Cabo Verde nos lugares de qualificação.Vejaa despedida de Betinho da Seleção portuguesa.