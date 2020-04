Betinho Gomes: «Sejamos pacientes e respeitemos as normas»

Betinho Gomes, extremo do Benfica de 35 anos, pediu este sábado paciência e respeito pelas normas, de forma a ultrapassar a pandemia do novo coronavírus. O português destaca que a saúde está sempre em primeiro lugar.





"Sejamos pacientes e respeitemos as normas, fiquem em casa e aproveitem os momentos com a família. Muitas vezes queixamo-nos de não ter tempo para a família, por isso aproveitem agora. Quando dermos por nós, este mau momento já terá passado e poderemos voltar ao estádio e aos pavilhões para desfrutar das vitórias. Há uma frase que se usa sempre, 'a saúde em primeiro lugar'. Por mais saudades que tenha de treinar e de jogar, há que respeitar as regras de forma a que isto passe rápido e possamos voltar a fazer o que mais gostamos", comentou Betinho Gomes, em declarações reproduzidas pelo site do Benfica, que atravessava um bom momento antes do coronavírus."Eu sou um jogador que depende muito do físico para estar a um bom nível, os meus piores jogos foram sempre a seguir a lesões. Quando estou em boa forma acabo sempre por ajudar melhor a equipa tanto no aspeto ofensivo como no defensivo. É claro que esta paragem me preocupa um pouco, porque é muito difícil ou até mesmo impossível que dê para conseguir manter a forma física. Vai ser uma questão de paciência para voltar ao nível que tinha antes", sublinhou.