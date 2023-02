Betinho Gomes: «Será um orgulho enorme voltar a representar o meu país de origem»

O benfiquista Betinho Gomes explicou a razão pela qual decidiu representar a seleção de Cabo Verde. O antigo internacional português, de 38 anos, justificou com a sua ligação especial ao país africano de onde é natural, e que tem o sonho de qualificar-se para o Mundial."Eu disse adeus à seleção portuguesa com a intenção de poder ter mais alguns anos como profissional. Surgiu esta oportunidade de ajudar Cabo Verde a qualificar-se para um Mundial, o maior palco do basquetebol, algo que pode mudar como a modalidade é vista", explicou o basquetebolista que se retirou da Seleção Nacional em 2019, em declarações à BTV."Em primeiro lugar, escolhi fazer isto para ajudar o basquetebol cabo-verdiano. Como sabem, tenho o projeto AMINGA com a minha família, que visa mudar como se encara o desporto em Cabo Verde. Se nos qualificarmos para o Mundial, será uma motivação extra para os jovens cabo-verdianos. Em termos pessoais, será um orgulho enorme, depois de 21 anos, voltar a representar o meu país de origem", sublinhou, agradecendo depois à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB)."Aproveito também para agradecer à FPB, no nome do presidente Manuel Fernandes, por permitir que este processo se tornasse possível. Acredito que tiveram em conta os 15 anos em que representei Portugal, sempre com muita dedicação. Agradeço também à Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, no nome de Mário Correia", afirmou.