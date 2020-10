Bicampeã Oliveirense vence na estreia do campeonato

No arranque da Liga Placard, a bicampeã Oliveirense foi vencer este sábado ao terreno da Ovarense, por 73-56.





O melhor marcador da formação liderada por Norberto Alves foi Justin Alston, com 14 pontos. Do lado dos visitados, Kendall Jacks esteve em destaque com 12 pontos.Ovarense-Oliveirense, parciais: 20-16, 11-22, 15-14 e 10-21No outro encontro do dia, o recém-promovido Imortal recebeu e venceu o Lusitânia, por 81-72.