'Bomba' em Espanha: Pau Gasol regressa ao Barcelona e vai ganhar o mínimo possível

Notícia bombástica no basquetebol europeu. Pau Gasol, o melhor jogador espanhol de sempre, está de regresso ao Barcelona, onde atuará até final da temporada. Sem jogar há praticamente dois anos, devido a lesão, o veterano poste de 40 anos volta ao ativo tendo em vista também a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.





O 'Mundo Deportivo' deu ainda conta de alguns detalhes do contrato de Gasol neste seu regresso ao Palau, onde atuou entre 1998 e 2001, antes de ingressar na NBA. E serão valores bem 'modestos', se comparados com os que o jogador auferia, por exemplo, em 2018/19, nos San Antonio Spurs. Assim, ao invés dos 14 milhões de euros dessa altura, Gasol irá receber o mínimo possível para jogadores com idade superior a 26 anos: 68 mil euros brutos por temporada, o que no caso do poste significam 34 mil euros, dado que jogará pelo Barça apenas metade da temporada.A última equipa que Gasol representou foram os Portland Trail Blazers, em 2019, pelos quais não realizou qualquer partida. Na NBA, o poste atuou ainda pelos Memphis Grizzlies, LA Lakers, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, tendo sido bicampeão pela formação de Los Angeles, em 2009 e 2010.