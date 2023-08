Bósnia derrota Hungria e Portugal está fora do torneio pré-olímpico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de basquetebol está fora da corrida pela presença nos Jogos Olímpicos Paris'2024. Depois da derrota diante da Polónia esta tarde , os portugueses depositavam todas as esperanças na Hungria - numa vitória com vantagem entre 7 e 13 pontos -, mas a turma magiar não conseguiu nem vencer, já que foi batida pela Bósnia por claríssimos 103-78.Desta forma, Portugal termina o Grupo B de pré-qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024 na terceira posição, despedindo-se com uma vitória e duas derrotas.