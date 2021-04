CAB Madeira trava FC Porto

O CAB Madeira venceu (86-79) esta sexta-feira na receção ao FC Porto e adiou as decisões dos quartos-de-final da Liga Placard.





Depois de perder os dois primeiros jogos no Dragão Arena, a turma insular entrou personalizada e não deu veleidades aos azuis e brancos, pois dominou a primeira parte e manteve a avanço na segunda, reduzindo a desvantagem na eliminatória (1-2), ainda antes do quarto jogo, que se disputa no domingo e outra vez no Funchal.Justin Gray (21 pontos, 4 ressaltos, 2 assistências, 2 desarmes de lançamento e 2 roubos de bola) foi o principal trunfo da equipa da Madeira, bem secundado por Diogo Gameiro (21 p, 9 a, 1 r).