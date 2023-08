Cabo Verde conquista primeira vitória no Mundial com Betinho e Ivan Almeida em campo

Primeira vitória de Cabo Verde no Mundial de basquetebol. O país com menor população (menos de 600 mil pessoas) a conseguir um triunfo na história da fase final da competição. Em Okinawa, no Japão, na 2ª jornada do Grupo F, a equipa orientada por Emanuel Trovoada bateu a Venezuela, por 81-75.Depois de perder na estreia com a Geórgia (60-85), Cabo Verde contou com a inspiração de dois basquetebolistas bem conhecidos em Portugal. João 'Betinho' Gomes (ex-internacional luso) e Ivan Almeida, companheiros no campeão nacional Benfica, estiveram em plano de destaque, terminando com 22 e 18 pontos, respetivamente.Walter Tavares, o gigante do Real Madrid, também foi influente no sucesso, ao assegurar 14 ressaltos e ao ter efetuado 3 desarmes de lançamento.Apesar do triunfo, amplamente festejado por jogadores e adeptos, as chances de seguir em frente na competição (seguem em frente os dois primeiros dos oito grupos) são remotas, pois não é expectável que na terceira e derradeira ronda da 'poule' Cabo Verde consiga bater a Eslovénia de Luka Doncic. E mesmo que a Venezuela ajude, superando a Geórgia - o que poderia fazer com que três seleções terminassem com um triunfo -, o facto dos africanos terem perdido 25 pontos o jogo inaugural deixa-os em situação muito complicada.