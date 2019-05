Cabo-verdiano Edy Tavares designado melhor defesa da Euroliga

O basquetebolista cabo-verdiano Edy Tavares, poste do Real Madrid, foi esta quarta-feira designado melhor defesa da Euroliga da época 2018/19, na qual o clube espanhol procura revalidar o título, estando já qualificado para a final-four.Tavares, de 27 anos, tem sido um jogador determinante para a campanha positiva do Real Madrid na Euroliga, contribuindo decisivamente para a média de 27 ressaltos por jogo da formação madrilena, a segunda mais elevada da história da na principal prova europeia de clubes.O poste cabo-verdiano, de 2,21 metros, é o quinto jogador com melhor média de ressaltos na competição, com um total de 6,2 por jogo, e o primeiro na categoria de desarmes de lançamento, com uma média de 1,7 por paartidaTavares, que chegou ao Real Madrid em novembro de 2017, depois de uma passagem pela Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), tornou-se o segundo jogador africano a ser distinguido como melhor defesa da Euroliga, depois do gabonês Stephane Lasme, em 2013, em representação dos gregos do Panathinaikos.