Caiu o Carmo e a Trindade: EUA perdem com a Austrália a uma semana do Mundial

A toda poderosa equipa dos Estados Unidos foi este sábado vergada pela Austrália, a uma semana do arranque do Campeonato do Mundo, e acenderam-se as luzes de alarme na América. Num particular realizado em Melbourne os norte-americanos cederam, por 98-94, muito por força da grande exibição de Patty Mills (na NBA joga nos San Antonio Spurs...), que marcou 30 pontos.





Os Estados Unidos não perdiam só com jogadores da NBA desde 1 de setembro de 2006 (a Grécia foi a autora da proeza); a partir de então registaram 78 vitórias seguidas... até hoje!O Campeonato do Mundo disputa-se na China entre 31 de agosto e 15 de setembro.