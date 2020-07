Calathes chega ao Barça e rival Sergio Llull mete 'veneno'...

Para além dos adeptos catalães, que celebraram a chegada de Nick Calathes ao clube, a outra reação mais enérgica foi, ironicamente, de um eterno rival. Sergio Llull, jogador do Real Madrid, deu nota do reforço dos merengues com uma singelo: "Que festival!". Logo a seguir colocou vários 'emojis' de notas.

O jogador do Real quer destacar os excessos praticados pelos catalães, que deverão pagar 5.5 milhões de euros por temporada ao base proveniente do Panathinaikos, depois de no ano passado terem contratado Nikola Mirotic, Cory Higgins, Brandon Davies, Álex Abrines e Malcolm Delaney. Mais recentemente chegou Sarunas Jasikevicius, celebrando-se ainda as renovações de Pierre Oriola, Kyle Kuric e Brandon Davies.