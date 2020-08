Caleb Walker reforça equipa de basquetebol do Benfica

Caleb Walker é reforço da equipa de basquetebol do Benfica para a temporada 2020/2021, anunciaram os encarnados no site oficial. O jogador norte-americano chega a Portugal, depois de ter representado os franceses do Fos Provence, além das experiências no basquetebol dinamarquês e belga.





O extremo falou das expetativas para a nova etapa da carreira e deixou uma promessa aos adeptos do Benfica. "O objetivo é ser o melhor jogador que conseguir para ajudar a equipa a vencer, em especial o Campeonato. Estou pronto para trabalhar duro e fazer uma ótima temporada", referiu ao site oficial do clube.