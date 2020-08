Cameron Jackson reforça Benfica

Cameron Jackson é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Benfica para a temporada 2020/2021, anunciaram esta sexta-feira os encarnados no site oficial. O jogador norte-americano chega a Portugal depois de ter representado o MHP Riesen Ludwigsburg, equipa do principal escalão da Alemanha.





"Estou ansioso por começar a trabalhar e fazer o que puder para ajudar a equipa a conseguir um ano de sucesso. Ainda não sei muito sobre a Liga portuguesa, mas pelo que li e pesquisei sei que o Benfica é uma instituição muito profissional e bem-sucedida", começou por dizer Cameron Jackson ao site oficial do clube, que espera ter uma temporada positiva ao serviço das águias."Espero uma época com sucesso depois do período vivido na Alemanha, aprendi bastante sobre o que é necessário fazer para singrar como jogador profissional", concluiu o poste norte-americano, que no cômputo geral realizou 22 jogos, com uma média de 6,7 pontos, 3,6 ressaltos e 0,9 assistências por partida.