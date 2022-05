Campeão Anadolu Efes na final da Euroliga com triplo de Micic no último segundo

Um triplo do sérvio Vasilije Micic, quase em cima da buzina, valeu esta quinta-feira ao detentor do título Anadolu Efes um triunfo sobre o Olympiacos por 77-74 e o passaporte para a final da Euroliga de basquetebol.Em Belgrado, no primeiro encontro da final four, Micic, que terminou o embate com 15 pontos, nove assistências e seis ressaltos, assumiu a última posse de bola dos turcos e desfez a igualdade a 74, deixando apenas duas décimas no relógio.

Os gregos ainda tentaram o 'impossível', mas já nem conseguiram lançar, pelo que o Efes poderá defender o título conquistado em 2020/21, perante Barcelona ou Real Madrid, na terceira final consecutiva - também esteve em 2018/19, sendo que em 2019/20 a prova não se realizou devido à pandemia da covid-19.

Será, aliás, a sexta final consecutiva com um conjunto da Turquia, pois o Fenerbahçe venceu em 2016/17 e foi finalista vencido em 2015/16 e 2017/18.

Cool calm and composed...



Vasilije Micic was born with ice in his veins!#F4GLORY pic.twitter.com/DdjI55VwIO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2022

O embate foi equilibrado, com os gregos até a acabarem a primeira parte na frente (43-42), mas, na segunda metade, os turcos estiveram quase sempre na frente e chegaram a liderar por 11 pontos (59-48 e 62-51), no terceiro período.

A formação helénica logrou, porém, recuperar e restabeleceu a igualdade a 19,5 segundos do final do jogo, com um cesto de Hassan Martin, antes de Micic sentenciar.

No Efes, destaque ainda para os 21 pontos e sete assistências de Shane Larkin, os 16 pontos e seis ressaltos de Elijah Bryant e os 12 pontos de Bryant Dunston, enquanto no Olympiacos, o melhor marcador foi Shaquielle McKissic, com 12 pontos.