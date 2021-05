Carlos Lisboa após a eliminação do Benfica: «Foi o jogo menos conseguido da nossa parte»

Carlos Lisboa, treinador do Benfica, considerou que a sua equipa esteve abaixo do esperado no terceiro jogo das meias-finais do playoff da Liga Placard, diante do Sporting, que terminou com uma derrota caseira (95-82) e consequente eliminação da prova.





"Dos três jogos da meia-final, este foi o menos conseguido da nossa parte, principalmente no terceiro período. Depois andámos atrás do prejuízo, mas já sabíamos que ia ser difícil, ainda mais ficando sem o Betinho muito cedo no jogo. Perdemos e não conseguimos o objetivo de passar à final para discutir o título. Quando se perde fica-se triste e é esse o sentimento geral no balneário. Falhámos muitos cestos de dois pontos, o início da segunda parte não foi bom e criou-se um fosso grande", disse o técnico encarnado após o jogo.