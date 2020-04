Carlos Lisboa: «Benfica mostrou estar na linha da frente no combate à pandemia»

Carlos Lisboa sublinhou o papel solidário dos encarnados nesta fase de pandemia do novo coronavírus, à 'Benfica News', e mostrou-se orgulhoso pela atuação do clube na Luz na ajuda aos mais necessitados.





"Aproveito para sublinhar a forma preventiva e rápida como o Benfica reagiu a esta pandemia, ao proteger os seus atletas, treinadores e demais colaboradores. Também aqui o clube mostrou estar na linha da frente e a sua contribuição para ajudar neste combate é um exemplo reforçado disso mesmo. Um estudo divulgado há umas semanas indicou que somos o único clube entre as marcas que mais ajudam. Não poderia haver sinal mais positivo para o futuro de todos nós", lembrou o técnico do basquetebol das águias, que deixou uma mensagem de ânimo."Estamos em pleno segundo mês da quarentena e o único desafio que temos pela frente é ficar em casa. É altura de imperar a resiliência, de cada um cumprir mais do que nunca com o seu papel em prol de si e dos outros. O nosso bem será consequentemente o bem do próximo e temos de continuar fiéis a essa linha orientadora, não podemos ser egoístas e pensar que só acontece aos outros. Foi essa linha que nos fez e faz superar diariamente as dificuldades, contribuindo para que a situação não seja tão dramática como em Espanha ou Itália. Mas, tal como acontece na discussão de um título/troféu de basquetebol, a vitória final ainda não foi alcançada, fomos conseguindo alguns triunfos importantes, mas também é verdade que temos vindo a sofrer algumas derrotas – é preciso nunca esquecer que continuam a morrer pessoas por causa da Covid-19. Por isso, nesta caminhada, é importante não menosprezar este adversário extremamente difícil, que ataca de forma invisível, que coloca a nu as nossas fragilidades enquanto seres humanos", finalizou o antigo basquetebolista.