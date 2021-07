Carlos Lisboa deixa cargo de treinador e volta a ser diretor geral das modalidades do Benfica

O Benfica confirmou, em comunicado, a saída de Carlos Lisboa do cargo de treinador da equipa de basquetebol, com este a reassumir o posto de diretor geral das modalidades já a partir de agosto.





"Esta nova etapa é o culminar de uma reflexão conjunta, em face das exigências que se colocam ao universo benfiquista, encerrando, a pedido do Carlos Lisboa, um desafio que avocou com enorme espírito de missão no regresso à liderança da equipa de basquetebol, em março de 2019. Um trajeto notável de dedicação e sucesso, de profissionalismo e elevado espírito competitivo que vai agora prosseguir ao serviço do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se na nota enviada pelas águias.Não há ainda sucessor para Lisboa no banco do Benfica, sendo que o nome mais forte é o de Norberto Alves, que deixou entretanto a Oliveirense, clube que guiou a um bicampeonato.O Sport Lisboa e Benfica informa que Carlos Lisboa retoma o cargo de Diretor-Geral das Modalidades já a partir do mês de agosto.Esta nova etapa é o culminar de uma reflexão conjunta, em face das exigências que se colocam ao universo benfiquista, encerrando, a pedido do Carlos Lisboa, um desafio que avocou com enorme espírito de missão no regresso à liderança da equipa de basquetebol, em março de 2019. Um trajeto notável de dedicação e sucesso, de profissionalismo e elevado espírito competitivo que vai agora prosseguir ao serviço do Sport Lisboa e Benfica.Carlos Lisboa continuará este seu longo ciclo de serviço ao Benfica, indo assumir agora responsabilidades na liderança de projetos estratégicos e transversais das Modalidades, em colaboração com os vários departamentos corporativos do Clube.A Carlos Lisboa, um singular símbolo de benfiquismo, caberá ainda um papel relevante na representação institucional do Sport Lisboa e Benfica junto das diversas instituições desportivas, de parceiros comerciais e de entidades internacionais, assim como a presença em Casas do Benfica junto dos nossos Sócios e Adeptos.Carlos Lisboa estreou-se ao serviço do Sport Lisboa e Benfica a 10 de novembro de 1984 e foi 10 vezes campeão nacional, venceu 5 Taças de Portugal, 6 Supertaças e 5 Taças da Liga. Um palmarés de excelência complementado com uma distinta herança como treinador: 5 Campeonatos, 4 Taças de Portugal, 5 Supertaças, 4 Taças da Liga e 4 Troféus António Pratas.Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, como Treinador e Jogador, Carlos Lisboa conquistou 48 títulos, marca histórica que será sempre evocada perante todos os Benfiquistas.Obrigado, Carlos Lisboa!