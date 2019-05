Carlos Lisboa: «Fomos mais fortes ao longo dos 40 minutos»

Carlos Lisboa congratulou-se com oeste domingo no Dragão Caixa. O técnico considera que, não obstante o jogo não influenciar a classificação, houve empenho de ambas as equipas."Foi um bom jogo. O resultado não influenciava a classificação nem para uma equipa nem para a outra, porque já estava definida, mas ambas as equipas fizeram tudo para ganhar, o que demonstra a seriedade com que se trabalha tanto num lado como no outro.""Fizemos o nosso melhor para vencer, como eles também fizeram, mas fomos mais fortes ao longo dos 40 minutos e nos momentos decisivos tomámos as melhores decisões. Em termos defensivos, conseguimos parar algumas dificuldades que o FC Porto nos criou na primeira parte, nomeadamente o bloqueio central com o Pedro Pinto e o Sasa Borovnjak. Depois, melhorámos nos 'turn-overs' e selecionámos melhor os ataques.""Agora vamos preparar os quartos de final contra o CAB Madeira, no próximo fim de semana, em nossa casa (no arranque do playoff final)."