Carlos Lisboa: «Não estivemos bem na primeira parte, não fomos intensos»

Carlos Lisboa, treinador do Benfica, reconheceu que a sua equipa não entrou bem no jogo com o FC Porto, no qual os encarnados perderam, por 80-76, na meia-final da Taça Hugo dos Santos.

"Não estivemos bem na primeira parte, não fomos intensos como no terceiro período, onde a recuperação se deveu à nossa intensidade defensiva e, depois, os ataques começam a surgir com maior fluidez. Mas não conseguimos manter o nível na primeira parte e no quarto período. E o FC Porto, com 46 ressaltos contra 27 nossos... É difícil quando damos tantas chances de segundo lançamento a uma equipa como o FC Porto, mas apesar disso o jogo esteve equilibrado até ao fim", destacou.





O técnico das águias ainda ressalvou a entrega da sua equipa e apontou para o futuro.

"Apesar das contrariedades, pois como sabem o José Silva não joga mais esta época e o Eric Coleman voltou esta semana de Covid-19, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, sempre motivados para fazermos o nosso melhor e encararmos o que falta nesta época", concluiu.