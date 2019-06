Carlos Lisboa: «Oliveirense foi superior e mereceu o campeonato»

Carlos Lisboa, técnico do Benfica, reconheceu o mérito da formação de Oliveira de Azeméis na conquista do campeonato. "Dou os parabéns à Oliveirense por ter sido campeã. Há que dar o mérito a quem ganha", precisou o líder dos encarnados, que fez uma análise crítica da performance da sua equipa esta 2ª feira, no Pavilhão Fidelidade."Neste jogo não começámos bem e conseguimos ir buscá-lo no início da segunda parte. Cometemos os mesmos erros e perdemos. Nestes quatro jogos eles foram quase sempre melhores. Ficar em segundo não é bom para o Benfica. Queremos sempre ganhar. Tivemos hipóteses de passar para frente, mas cometemos erros a nível defensivo e a nível ofensivo nem sempre escolhemos as melhores opções para atirarmos ao cesto. Independentemente do resultado, eles foram superiores e mereceram o campeonato. Este foi o jogo mais desequilibrado, mas os outros três foram mais equilibrados", garantiu."A Oliveirense teve uma boa percentagem de lançamento exterior na primeira parte. Na segunda parte tivemos alguns momentos bem, mas para se ganhar jogos temos de estar os 40 minutos sempre bem", finalizou.Quanto à época do Benfica, Carlos Lisboa confessou já estar a pensar na próxima. "Entrei a 19 de março. Não chega a três meses. Para o Benfica não é uma boa época quando não ganhamos. Toda a estrutura do Benfica fez tudo para nos dar as melhores condições. Estou já a preparar a próxima época."