Carlos Morais entre os basquetebolistas que regressam à seleção angolana

Carlos Morais, ex-jogador do Benfica, está entre os pré-convocados da seleção angolana para o Campeonato Africano, em agosto, no Ruanda, anunciou esta sexta-feira a Federação angolana.

Também regressaram Jone Pedro e Gerson Gonçalves, dispensados, em junho, por se terem apresentado tarde ao estágio que antecedeu o torneio pré-olímpico, após representarem os angolanos do Petro de Luanda, na Liga Africana de clubes, em maio.

Angola está integrada no Grupo A, juntamente com o Ruanda, a República Democrática do Congo e uma seleção a designar.



Lista de convocados:

- Bases: Childe Dundão (Petro de Luanda), Hermenegildo Santos (1º de Agosto).

- Extremos-bases: Jacques da Conceição, Pedro Basto (1º de Agosto), Carlos Morais e Gerson Gonçalves "Lukeni" (Petro de Luanda).

- Extremos: Selton Miguel (West Oaks Academy, EUA), Joshua Kishila (Sagu Texas, EUA), Leonel Paulo (Petro de Luanda), Edson Ndoniema, Mohamed Malick (1º de Agosto).

- Extremos-postes: Alexandre Jungo, Glofate Buimba (Interclube), Abubakar Gakou (Petro de Luanda) e Sílvio Sousa (Kansas, EUA).

- Postes: Eduardo Mingas (1º de Agosto), Yanick Moreira (AEK, Gre), Bruno Fernando (Atlanta Hawks, EUA), Jone Pedro (Petro de Luanda), Jilson Bango e Teotónio Dó (1º de Agosto).