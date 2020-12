Caso de Heurtel continua a chocar Espanha: «O homem tem família! Não vos resta humanidade?»

O caso de Thomas Heurtel continua a fazer correr muita tinta em Espanha. O jogador do Barcelona, de 31 anos, está em litígio com o clube catalão depois dos dirigentes blaugrana terem descoberto que estava secretamente a negociar com o Real Madrid. Mas o Barcelona foi longe de mais nas represálias e até deixou o basquetebolista na Turquia ao não lhe permitir que embarcasse no avião que transportou a equipa no regresso do jogo com o Anadolu Efes. A decisão do clube motivou uma onda de críticas.





"Não o deixaram entrar no avião? Estão-lhe a dizer que não pode voltar para casa? O homem tem família. Espero mesmo que vá para o Real Madrid, se for uma opção. Deus sabe que, se eu tivesse tido essa oportunidade, também teria ido", escreveu Tyrese Rice, antigo jogador do Barcelona, que também teve problemas com o clube."É uma mensagem muito má. Pergunto-me como é possível não o terem deixado entrar no avião? Sempre considerei o Barcelona como uma das melhores equipas da Euroliga, mas isto é uma verdadeira lástima. Isto não é uma ditadura, se não me queres, deixa-me decidir o que é melhor para a minha família", acrescentou Mike James, base do CSKA Moscovo."Não fico surpreendido. Os adeptos do Barcelona são incríveis, mas a direção são uma cambada de alucinados. Vou oferecer-lhes um cérebro no Natal", escreveu Kevin Seraphin, também antigo jogador do clube catalão.A Associação de Basquetebolistas Profissionais de Espanha também deixou duras críticas ao Barcelona. "Deixam um jogador atirado numa cidade estrangeira à meia-noite e meia. O clube não o deixou entrar no avião. Não resta qualquer humanidade?", concluiu.