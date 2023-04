CD Póvoa perto do playoff do título da Liga Betclic

O CD Póvoa venceu (74-72) ontem o CAB Madeira e ficou mais perto de garantir um dos dois primeiros lugares do Grupo B, que dão acesso ao playoff do título da Liga Betclic. Após a 9ª e penúltima ronda, os poveiros estão em segundo lugar, atrás de V. Guimarães, com o Esgueira (3º) também com hipóteses: a última jornada, agendada para 6 de maio, será decisiva. Já sem hipóteses de apuramento estão o CAB e Imortal, que lutam pela permanência. O Sangalhos já desceu.