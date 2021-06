CD Póvoa sagra-se campeão da Proliga

O CD Póvoa/Grupo CCR sagrou-se campeão da Proliga, depois de bater o Illiabum, por 65-59, na final da competição disputada no Pavilhão Municipal do Luso. Ambas as equipas vão disputar a Liga Placard na próxima temporada.





Com 21 pontos e 8 ressaltos, Kameron Williams esteve em destaque no conjunto poveiro. Do lado da equipa de Ílhavo, Shannon Hale esteve em evidência, com 15 pontos.