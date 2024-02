Charlon Kloof e o duelo com a Oliveirense: «Quem for mais disciplinado, vai ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 14.ª jornada da fase regular da Liga Betclic arranca hoje, com principal destaque para a visita do líder FC Porto à Oliveirense (5.ª). "Temos de nos preparar para um jogo difícil e executar bem o plano de jogo. Quem for mais disciplinado, vai ganhar", garantiu o base Charlon Kloof ao site dos dragões.

Já o campeão Benfica (3.º) desloca-se a Esgueira (11.º). "Não os podemos deixar acreditar que podem ganhar", alertou o adjunto Nuno Ferreira, em declarações à BTV.

Quanto ao Sporting (2.º) vai receber o Vitória de Guimarães (6.º), numa partida agendada só para amanhã.