Chega ao fim a novela Heurtel no Barcelona: afastado e a receber salário por completo

Parece estar a chegar ao final toda a novela em torno de Thomas Heurtel... e a verdade é que nenhuma das partes sairá a ganhar. Com o fecho da janela de transferências internacional, o Barcelona deixou de ter forma de colocar o francês noutro clube e segundo a 'Marca' o plano passa por mantê-lo a trabalhar à parte do grupo principal, muito provavelmente junto da equipa B.





Pela parte de Heurtel a situação não é positiva do ponto de vista desportivo, pois irá passar meio ano 'encostado', mas a verdade é que em termos financeiros não terá impacto algum, já que irá manter o seu salário (dois milhões de euros por temporada). Apesar de ser uma situação complicada, a verdade é que esta se trata apenas de uma repetição do que já foi visto em 2017, quando Tyrese Rice foi enviado para a equipa B por idêntico conflito.Lembre-se que toda esta novela começou, em dezembro, o Barcelona deixou o francês em solo turco por na altura suspeitar de que este estaria a negociar em segredo com o Real Madrid para se mudar para os merengues no final da temporada. A situação deu que falar e até provocou um pequeno 'motim' no seio do grupo do trabalho do Barcelona, que terá feito força para que o jogador fosse reintegrado . Uma pressão que não surtiu efeitos e agora, com meia temporada pela frente, Huertel sabe que estará 'encostado' à espera do final das competições antes de se juntar, muito provavelmente, ao Real Madrid...