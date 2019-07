Cinco basquetebolistas deixam a equipa do Benfica

Os basquetebolistas Cláudio Fonseca, que esteve ligado ao clube sete épocas, Alex Suárez, Jacques Conceição, Juan Pablo Cantero e Mickel Gladness vão abandonar o Benfica, informaram esta segunda-feira os encarnados.Cláudio Fonseca, poste, de 30 anos, estava ligado ao Benfica desde 2012/13, "e ajudou a conquistar uma série de troféus, "ficando ligado à história da secção de basquetebol", refere o clube.Os restantes quatro basquetebolistas jogaram apenas na última época pelas águias, na qual o Benfica chegou à final do playoff, que perdeu com a bicampeã Oliveirense, com a qual já tinha perdido na final da Taça Hugo Santos.A Oliveirense venceu também a supertaça, enquanto a Taça de Portugal foi conquistada pelo FC Porto.