Claque do Imortal custeia tratamento de antigo jogador de basquetebol

A claque do Imortal, "Raça Vermelha", vai custear os tratamentos de fisioterapia do antigo jogador de basquetebol Nilton Rocha, de 45 anos, vítima de um acidente vascular cerebral em abril, na cidade do Mindelo, no seu país natal.





Nilton Rocha representou os albufeirenses e passa por dificuldades financeiras, o que levou a claque a desenvolver diligências no sentido de ajudar o ex-basquetebolista, que ficou com a mobilidade parcialmente afetada.A claque contactou uma clínica de fisioterapia de Cabo Verde e vai responsabilizar-se pelo pagamento dos tratamentos e ainda pelas despesas do transporte de Nilton Rocha entre a sua casa e aquele espaço.