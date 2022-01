Clássico abre decisões em Sines

A Taça Hugo dos Santos, que reúne os quatro primeiros da primeira volta da Liga Betclic, disputa-se este fim de semana em Sines, com o primeiro jogo das meias-finais de hoje a ser a reedição da final da época transata, quando o FC Porto bateu o Sporting (72-68). Um ano depois, os leões querem ‘vingar-se’ e afastar os dragões. "Vamos entrar com a noção de que o FC Porto é uma grande equipa que infelizmente não conseguimos vencer ainda esta época, por isso vamos tentar contrariar essa tendência", disse o adjunto leonino Flávio Nascimento. Do lado dos detentores do troféu, Moncho López fez o alerta: "O facto de termos ganho os dois jogos anteriores com o Sporting significa pouco. Este é um dos duelos mais difíceis que podemos ter em Portugal, frente a um dos adversários mais complicados".

Já o Benfica defronta a Oliveirense. "As expetativas e os objetivos são vencer a prova. A Oliveirense sabe estar nestes momentos, com a ambição e atitude necessária para ganhar", disse Norberto Alves. Já João Figueiredo destacou o rival: "Não me recordo de um Benfica tão forte a nível individual nos últimos anos" .